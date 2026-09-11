5 jugadores son la base de Wanchope en el Herediano

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Cinco jugadores son la base del Herediano que dirige el técnico Paulo Wanchope, quien asumió el mando del equipo florense en medio de una crisis de resultados en el Torneo de Apertura 2026.

Estos futbolistas suman más del 78% de los minutos en cancha, lo que demuestra la confianza del estratega en este grupo de jugadores para sacar adelante al equipo.

El Herediano atraviesa una difícil situación en el campeonato nacional y Wanchope busca consolidar una base sólida que le permita revertir los resultados negativos y pelear por la clasificación a la fase final del torneo.