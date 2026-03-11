42 homicidios siguen en investigación para definir las causas

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

De los 143 homicidios que contabiliza el país, 42 de estos casos son estudiados para definir las causas, según informaron las autoridades.

El caso más reciente corresponde al hallazgo del cuerpo de un joven de 17 años cerca de la ruta uno, lo que mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad.

“La mañana de este miércoles la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta sobre una persona en vía pública en el sector de Heredia. A nuestra llegada se ubicó a un hombre dentro de una cuneta sin signos vitales, por lo que la escena fue entregada a las autoridades”, declaró Steven Ureña, de la Cruz Roja Costarricense.