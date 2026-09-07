41 menores trasladados en condición crítica por accidentes de tránsito en 2026

Tres menores han perdido la vida y 41 han sido trasladados en condición crítica por accidentes de tránsito durante este 2026, según el reporte de las autoridades.

Las cifras igualan a las registradas del año anterior y mantienen la alerta de las autoridades de tránsito y seguridad vial.

Pablo García, de Dirección Nacional de Respuesta a Emergencias, comenta sobre un accidente que “los niños fueron trasladados en condición crítica al Hospital Nacional de Niños. Lamentablemente en el lugar tenemos dos personas fallecidas”.

La cantidad de menores afectados por siniestros viales preocupa a los cuerpos de seguridad, que hacen un llamado a la prevención.