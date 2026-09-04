4 mil choques más atendió la Policía de Tránsito este año que en 2025

La Policía de Tránsito ha atendido 4 mil choques más en este año en comparación con el mismo período del 2025, una cifra que refleja el incremento en la siniestralidad vial en las carreteras del país.

Las autoridades se encuentran en alerta ante este preocupante aumento, que evidencia la necesidad de reforzar las campañas de educación vial y los operativos de control en las rutas más peligrosas.

El exceso de velocidad y las distracciones al volante se mantienen como las principales causas de los accidentes de tránsito en el territorio nacional.