Escrito por: Eduardo Troconis

La Selección Nacional de Costa Rica enfrentará a Honduras este jueves a las 8:00 p.m., en un duelo crucial por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, pero lo hará con una preocupación importante: cuatro futbolistas están al borde de la suspensión.

¿Quiénes son?

Tres defensas y un volante central llegan condicionados por acumulación de tarjetas amarillas. Si alguno de ellos recibe otra amonestación frente a los catrachos, no podrá jugar el siguiente partido ante Nicaragua en el Estadio Nacional.

Los nombres son los siguientes:

Orlando Galo

Jeyland Mitchell

Alexis Gamboa

Carlos Mora

La Tricolor buscará sumar en territorio hondureño, con la mente puesta no solo en los tres puntos, sino también en mantener disponibles a sus principales figuras para el siguiente partido de la fase ante Nicaragua.