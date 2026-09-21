4 de cada 10 casas necesitan reparaciones

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Un informe reveló que el 8% de las casas de los costarricenses necesitan reparaciones, principalmente en las paredes y los techos. El estudio Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025 indica que 4 de cada 10 hogares en Costa Rica habitan en viviendas con algún problema de calidad, lo que equivale a 754,510 casas.

El ingeniero Minor Rodríguez, director de Gestionando Hábitat, señaló que el informe identifica más de 152,000 viviendas en estado tan deteriorado que prácticamente necesitan reconstruirse por completo, siendo techos, paredes y pisos los daños más comunes.

Rodríguez advirtió que el riesgo principal se concentra en las viviendas ubicadas en asentamientos precarios, alrededor de 72,000 unidades distribuidas en 572 asentamientos, donde viven 232,000 personas sin servicios adecuados de agua, electricidad ni acceso urbano.

A esto se suma que casi la mitad de las viviendas de interés social han sido modificadas por sus propios dueños, muchas veces sin acompañamiento técnico, y una de cada cinco aumentó su área en más de 30 metros cuadrados.

El especialista sostuvo que estas unidades precarias enfrentan un deterioro importante ante desastres naturales como lluvias en exceso o sismos, situaciones que podrían afectar la vida de sus habitantes.