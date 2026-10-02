Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Un total de 39 cadeneros en San José ya fueron sacados de circulación, según lo confirmado por las autoridades.

Asimismo, uno de ellos salió de prisión, volvió a delinquir y ahora le dictaron tres meses de prisión preventiva.

Por consiguiente, los 39 cadeneros en San José sacados de circulación incluyen el caso de uno que fue capturado nuevamente tras salir de prisión.

Raúl Rivera, Director de Fuerza Pública, afirma que “existe una preparación previa a salir en este momento a dar los recorridos con el objetivo de identificar a quienes cometen acciones delictivas”.