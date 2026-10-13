37 menores de edad fueron asesinados en 2026

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Treinta y siete menores de edad han sido asesinados en lo que va de 2026, y el caso más reciente ocurrió en Matina, donde un joven de 16 años murió tras ser perseguido por un gatillero en una cancha de fútbol.

El menor fue atacado a la 1 de la madrugada en el barrio La Managüita, en Goli de Matina, cuando dos sujetos en motocicleta llegaron a su casa y uno de ellos ingresó disparando contra la víctima.

La mayoría de las víctimas son adolescentes de 12 a 17 años vinculados a bandas criminales, y en el Caribe los ataques se incrementaron en las últimas tres semanas con más de 30 fallecidos.