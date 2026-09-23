36 menores de edad fueron asesinados en 2026

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Solo en lo que llevamos del año asesinaron a 36 menores de edad entre días de nacido y los 17 años, según el reporte de las autoridades.

Roberto Pérez, de sección de violencia de género del OIJ, comenta que “siendo los menores de edad una de las poblaciones más vulnerables, tanto a ser víctimas colaterales como a ser matriculadas por el crimen organizado”.

El último de estos crímenes ocurrió en Limón este martes, aunque a otro menor lo balearon en Guácimo.

La tarde de este miércoles, el OIJ detuvo en la Ruta 32 a un sospechoso de 27 años involucrado como uno de los sicarios que atentó contra un menor de 16 años.