36 adolescentes fueron asesinados en 2026

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Costa Rica contabiliza 36 adolescentes asesinados en 2026, y la última víctima tenía menos de 17 años y fue asesinada en Tejarcillos de Alajuelita, según el reporte policial.

El menor se convirtió en el hombre número 600 asesinado en el país durante este año, y representa el adolescente 36 que pierde la vida en medio de la ola de violencia criminal.

Las autoridades analizan el involucramiento de menores en las filas criminales en localidades como Alajuelita, donde el crimen organizado recluta a jóvenes para sus operaciones.