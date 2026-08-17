352 personas durmieron en 7 albergues tras ser evacuados de sus casas

El cantón de Sarapiquí amaneció este lunes con comunidades completamente inundadas tras una noche de fuertes aguaceros que mantuvieron el cielo oscuro y la amenaza de nuevas precipitaciones, según reportes de vecinos y expertos en la zona.

El camino que conduce a Naranjales Dos quedó anegado y las viviendas cercanas permanecen con agua en su interior, aunque el nivel ha bajado ligeramente en comparación con las horas más críticas del domingo.

Las autoridades mantienen monitoreo constante ante el riesgo de que los aguaceros se reactiven, mientras los vecinos afectados esperan con preocupación la evolución del clima en la región.