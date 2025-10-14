Un total de 30 vuelos resultaron afectados este miércoles por las malas condiciones del tiempo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde seis aeronaves fueron desviadas a otros destinos como Liberia, Managua y Panamá.

La autoridad de Aviación Civil atribuyó la medida a condiciones adversas que comprometieron la visibilidad y la seguridad operacional, las cuales se extendieron desde las 11:30 a.m. hasta las 2:30 p.m.

Entre los casos más críticos destacan un vuelo de Copa Airlines que, tras realizar tres giros sobre el Caribe Sur, regresó a su punto de origen, y una aeronave de Aeroméxico que intentó infructuosamente aterrizar en San José.