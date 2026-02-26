3 de cada 10 personas decidieron su voto en la última semana

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional entrevistó a 1.291 personas entre el 3 y el 10 de febrero para consultarles sobre el proceso electoral, revelando que un 87% dijo haber acudido a votar frente a un 13% que indicó lo contrario, aunque el abstencionismo real fue del 31%, diferencia que el estudio atribuye a que los abstencionistas suelen rechazar encuestas.

Entre las razones para no votar, un 26,3% señaló no haber hecho cambio de domicilio, un 22,4% por motivos laborales y un 17,9% por condiciones de salud, predominando causas logísticas sobre el desinterés.

La encuesta también muestra que un 48,7% decidió su voto desde meses antes, un 22,9% semanas antes, un 14,7% la misma semana y un 13,6% el mismo día, reflejando una decisión tardía en un segmento significativo del electorado.