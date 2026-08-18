3 barberos fueron asesinados en los últimos 15 días

En los últimos 15 días, tres barberos han sido asesinados en diferentes puntos del país, siendo el caso más reciente el ocurrido en Hatillo, donde el dueño de una barbería fue atacado a balazos dentro de su propio local.

La ola de violencia contra este gremio ha encendido las alarmas entre las autoridades y los comerciantes del sector, quienes exigen mayor seguridad.

Los tres crímenes se habrían dado bajo un mismo patrón, lo que sugiere que podrían estar relacionados entre sí o con el crimen organizado.