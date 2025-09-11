El médico costarricense Jerry Gustavo Estrada Ruiz permanece detenido en Nicaragua desde el 13 de agosto de 2025. Hoy cumple 29 días sin comunicación con su familia, quienes lo consideran un desaparecido político y piden ayuda urgente a las autoridades.

Detención del médico

Estrada realizaba su internado médico en el hospital Amistad Japón Nicaragua, en Granada, cuando fue detenido. Testigos señalan que dos patrullas policiales ingresaron al centro médico y lo sacaron esposado con violencia, sin permitirle avisar a su familia ni a sus superiores.

Desde ese día no se conoce oficialmente su paradero. Sin embargo, de manera extraoficial se reporta que habría sido trasladado al centro de detención Evaristo Vásquez, conocido como el nuevo Chipote, un lugar denunciado por organizaciones internacionales como sitio de torturas.

Familia pide ayuda urgente

La madre del joven médico, visiblemente afectada, clama por su liberación y por una prueba de vida:

“La mamá sigue buscándote hijo, ruego a Dios que me dé la fuerza, que a donde termine la mía empiecen las fuerzas de Jehová a sostenerme para no desmayar hasta encontrarte y verte libre”.

Además, solicita al gobierno costarricense, diputados y la Embajada de Costa Rica en Nicaragua que intensifiquen los esfuerzos diplomáticos para traerlo de regreso.

Posible represalia política

Aunque Estrada estaba concentrado en sus estudios de medicina, su familia teme que la detención sea una represalia por su participación en las protestas de 2018, cuando integró el Movimiento 19 de Abril y la Unidad Nacional Azul y Blanco.

Ese mismo día, también fue detenido en Masaya otro joven costarricense, Luis Francisco Ortiz, cuyo paradero igualmente se desconoce.

Repase más detalles en el video adjunto.