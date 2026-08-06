284 mil rayos se contabilizan en lo que va del 2026

El 2026 ya deja 284 mil rayos en el país, una cifra que refleja la intensa actividad eléctrica que ha acompañado las lluvias de los últimos meses, con más de 7 mil descargas eléctricas solo durante los primeros días de agosto.

La tormenta eléctrica más reciente se reportó entre los sectores de Pococí y Guácimo, donde los vecinos narraron haber escuchado los retumbos de una intensa tormenta que catalogaron como muy fuerte durante varios minutos.

Ricardo Orozco, climatólogo UNA, comenta que “es normal que suceda porque las ondas tropicales traen nubosidad y traen humedad y esta humedad y esta nubosidad pueden provocar rayerías”.

Los expertos advierten que aún bajo los efectos de El Niño, los ciclones que se formen cerca de la región pueden llegar a afectar de manera significativa al país.