28 comunidades de San José tendrán suspensiones de agua este jueves

Estos serán los horarios de interrupción

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció una serie de interrupciones en el servicio de agua en dos sectores de San José que podrían afectar a múltiples comunidades.

Los sectores sin agua

Según la información institucional, los sectores con interrupción este jueves 13 de agosto serán:

San José, Vásquez de Coronado, San Isidro: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

  • Urb. Don Jacinto, sector este
  • Cond. Carmela
  • Urb. La Coralia
  • Barrio La Piapia
  • Urb. Río Alto
  • Urb. Rosas Orientales
  • Cond. Trival
  • Urb. Villa Antigua y alrededores

San José, Goicoechea, Ipís: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

  • Palí Orquídeas
  • Esc. Juan Flores Umaña
  • Laboratorio Botica San José
  • Cond. Verapaz
  • Planta de Tratamiento AyA Goicoechea
  • Proursa
  • Barrio Los Ángeles
  • Cond. Santa Mónica
  • Barrio Ipís
  • Barrio Monte Real
  • Artea
  • Urb. Trinidad
  • Urb. Los Sauces
  • Urb. Las Rosas
  • Urb. Karla María
  • Urb. Los Cafetos
  • Barrio Korobó
  • Barrio Orquídea
  • Barrio Mozotal
  • Barrio Los Jardines y alrededores

Esta situación responde a mejoras operativas por la instalación de una válvula.

También podría interesarle: Campaña ofrece 150 exámenes de Papanicolaou: Así puede acceder

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.