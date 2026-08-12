El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció una serie de interrupciones en el servicio de agua en dos sectores de San José que podrían afectar a múltiples comunidades.
Según la información institucional, los sectores con interrupción este jueves 13 de agosto serán:
Esta situación responde a mejoras operativas por la instalación de una válvula.
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Por: Camila Rosales Méndez
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