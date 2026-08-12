El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció una serie de interrupciones en el servicio de agua en dos sectores de San José que podrían afectar a múltiples comunidades.

Los sectores sin agua

Según la información institucional, los sectores con interrupción este jueves 13 de agosto serán:

San José, Vásquez de Coronado, San Isidro: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Urb. Don Jacinto, sector este

Cond. Carmela

Urb. La Coralia

Barrio La Piapia

Urb. Río Alto

Urb. Rosas Orientales

Cond. Trival

Urb. Villa Antigua y alrededores

San José, Goicoechea, Ipís: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Palí Orquídeas

Esc. Juan Flores Umaña

Laboratorio Botica San José

Cond. Verapaz

Planta de Tratamiento AyA Goicoechea

Proursa

Barrio Los Ángeles

Cond. Santa Mónica

Barrio Ipís

Barrio Monte Real

Artea

Urb. Trinidad

Urb. Los Sauces

Urb. Las Rosas

Urb. Karla María

Urb. Los Cafetos

Barrio Korobó

Barrio Orquídea

Barrio Mozotal

Barrio Los Jardines y alrededores

Esta situación responde a mejoras operativas por la instalación de una válvula.

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Por: Camila Rosales Méndez

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