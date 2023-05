Vivir con 159 mil colones al mes, es la realidad de muchos trabajadores en el país.

265 mil personas tienen un empleo, pero no les alcanza el dinero porque viven en pobreza, según el INEC.

En el país hay más de 2 millones de trabajadores, sin embargo, 264 mil personas siguen buscando empleo.

Según datos del INEC un 30% de los trabajadores no tiene seguro de salud, un 20% trabaja más de 48 horas y un 15% no recibe el salario mínimo, un 43% de los trabajadores está en empleo informal, no generan los mismos ingresos todos los días.

60 mil trabajadores en el país viven en pobreza extrema, en donde sus ingresos apenas les alcanza para comprar la canasta básica alimentaria que establece el INEC.