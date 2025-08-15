25 menores entre 12 y 17 años han sido asesinados violentamente en lo que va del 2025, cifra que iguala la registrada en el mismo período del año pasado según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El caso más reciente ocurrió en Alajuelita, donde un adolescente de 13 años fue perseguido por 500 metros y ejecutado a balazos frente a la escuela Ciudades Unidas.

Las autoridades vinculan el 80% de estos crímenes a disputas entre bandas por el control de puntos de droga en San José, Alajuela y Limón.