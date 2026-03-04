25 de cada 100 personas mayores de 20 años padece de sobrepeso u obesidad

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Más de la mitad de la población costarricense sufre de obesidad y sobrepeso, según datos revelados este miércoles en el marco de la conmemoración de la lucha contra esta enfermedad considerada un problema de salud pública.

Las cifras indican que 25 de cada 100 personas mayores de 20 años tiene obesidad, mientras que el 39.4% de la población presenta sobrepeso, lo que significa que 6 de cada 10 adultos enfrentan esta condición.

Lo que más enciende las alertas es que cada vez llegan más personas jóvenes a la consulta médica, e incluso niños, con enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, dislipidemia e hígado graso.

La obesidad y el sobrepeso pueden desencadenar al menos 200 enfermedades, por lo que las autoridades recomiendan hacerse exámenes anuales, realizar actividad física y mantener una alimentación balanceada con frutas, verduras y agua.