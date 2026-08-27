24 funcionarios de la UCR tienen un salario mayor al de la presidenta

24 funcionarios de la UCR tienen un salario más alto que el de la presidenta de la República, y entre todos perciben 143 millones de colones al mes.

Entre los funcionarios con los salarios más altos se encuentra el rector de la Universidad de Costa Rica, según la información divulgada.

Carlos Araya, rector de la UCR, comenta que “38% de los recursos del FEES se destina al pago de salarios y cuando hablamos de pagos de salarios es a personal docente”.

La diferencia salarial entre los altos funcionarios universitarios y la mandataria ha generado debate en el ámbito nacional.