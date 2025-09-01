La Fiscalía de Probidad leyó la acusación en contra del expresidente Miguel Ángel Rodríguez y de tres exfuncionarios públicos más, en el caso conocido como “Reaseguros”, 24 años después de iniciada la investigación.

Se trata de uno de los procesos judiciales más largos del país, con casi un cuarto de siglo en trámite. Esta mañana, cerca de las 9:00 a.m., comenzó la lectura de los hechos por los que se acusa no solo al expresidente, por presuntos actos ocurridos entre 1997 y 1998, sino también a tres funcionarios de apellidos Acuña, Bonilla y Lara.

¿De qué los acusa la Fiscalía?

El Ministerio Público señala el presunto delito de peculado, por 2,1 millones de dólares, tras la creación de un fondo de capacitación financiado con dinero de reaseguradoras de Londres y de Estados Unidos.

De acuerdo con la tesis Fiscal, esos recursos se utilizaron para pagar pasajes, visitas a otros países, capacitaciones e incluso montos millonarios en tarjetas de crédito.

Según la acusación, el fondo era manejado desde el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el expresidente presuntamente tenía conocimiento de su uso.

¿Por qué ingresaba dinero al fondo?

La Fiscalía sostiene que el dinero funcionaba como un tipo de “pago de dádivas”, para que el INS gestionara los reaseguros con las empresas internacionales que aportaban los millonarios montos.

¿Qué es el peculado?

El peculado es un delito en el que un funcionario público desvía dinero o bienes cuya administración le fue encomendada por su cargo.

Según el Código Penal de Costa Rica, la pena por este delito va de 3 a 12 años de cárcel.

Repase más información en el video adjunto.