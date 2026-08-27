232 atletas representarán al país en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos, una competencia que se realiza a nivel de secundaria en la región.

La delegación costarricense buscará destacar en las diferentes disciplinas deportivas ante los países participantes del istmo.

Donald Rojas, director de ICODER, comenta que “nosotros lo que valoramos es la experiencia de los muchachos, habrá muchachos que es su primera oportunidad de representar al país. Es toda una oportunidad”.

Los jóvenes deportistas se preparan para representar con orgullo a Costa Rica en esta justa centroamericana estudiantil.