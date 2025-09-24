Por primera vez en 23 años, y por segunda vez en la historia, la FIFA anunció que tendrá tres mascotas para el Mundial 2026.

Lo hizo mediante sus redes sociales, con un curioso video cargado de colores y los nombres relativos a cada uno de los países que lo albergan.

Los particulares nombres

Maple para el canadiense, Zayu el mexicano y el estadounidense se llamará Clutch. Cada uno con un color representativo: rojo, verde y azul respectivamente.

En el video se aprecian algunos detalles particulares de la silueta de cada mascota. Se puede inferir con claridad que la de Estados Unidos será un ave, probablemente un águila por su representatividad. Las otras dos siluetas no están tan claras.