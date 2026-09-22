216 cirugías fueron suspendidas por huelga de funcionarios de la CCSS

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social reportó 216 cirugías suspendidas por la huelga del pasado jueves, protagonizada por sindicatos que denunciaron atrasos en el pago de sus salarios.

La institución mencionó que espera resolver el 100% de los atrasos a mediados de octubre y aseguró que reprogramará en un mes los procedimientos que no se realizaron.

Además, identificaron 482 casos de funcionarios con atrasos salariales, de los cuales 381 se gestionaron para inicios de octubre, mientras que los 101 restantes quedarían para mediados de ese mes.