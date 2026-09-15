Giancarlo González firma con Alajuelense

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Giancarlo González regresará a Liga Deportiva Alajuelense para reforzar al primer equipo masculino hasta el Torneo de Clausura 2027, según informó el club rojinegro este martes.

Giancarlo González vuelve a casa

La Liga confirmó este martes el regreso del defensor de 38 años, quien volverá a vestir la camiseta rojinegra después de sus anteriores etapas con el club.

González se formó en Alajuelense y debutó profesionalmente con la institución. Además, disputó más de 240 partidos oficiales y conquistó cinco títulos como futbolista manudo.

El defensor ganó tres campeonatos nacionales, un Torneo de Copa en 2023 y la Copa Centroamericana de Concacaf en ese mismo año. También ejerció como capitán durante su última etapa.

El defensor tiene experiencia internacional

“Pipo” cuenta con una amplia trayectoria fuera de Costa Rica. El zaguero jugó en Noruega, Estados Unidos e Italia, donde defendió las camisetas de Vålerenga, Columbus Crew, Palermo, Bologna y LA Galaxy.

Además, González representó a la Selección de Costa Rica en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Vuelvo a mi casa con muchas ganas y con la misma ilusión del primer día. Voy a dar lo mejor de mí para ayudar al grupo”, aseguró el defensor.

González también reconoció el difícil momento que atraviesa Alajuelense y aseguró que está dispuesto a aportar desde el lugar que le corresponda.

Con su regreso, la Liga suma experiencia y liderazgo para afrontar sus próximos compromisos.