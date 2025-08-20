Cada año, doscientas niñas menores de 14 años se convierten en madres en Costa Rica, una cifra que alerta a las autoridades de salud pese los esfuerzos por reducir los embarazos adolescentes.

La doctora María Luisa Ávila, exministra de Salud y especialista en pediatría, atribuye esta situación a la falta de educación sexual integral, el acceso limitado a métodos anticonceptivos y la normalización de la violencia sexual en entornos familiares.

El Ministerio de Salud implementará una estrategia intersectorial que incluye campañas de prevención, acompañamiento psicológico y reforzamiento de protocolos de denuncia para proteger a menores en situación de riesgo.