200 jóvenes llevarán el folclore y música de Costa Rica a Brasil

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Doscientos músicos y bailarines de la banda comunal de La Fortuna de San Carlos viajan a São Paulo, Brasil, para representar a Costa Rica. La agrupación competirá los días 10 y 11 de octubre en folclor, color guard, batalla de percusión, desfile y full show.

Los jóvenes saldrán del país en cuatro grupos desde el martes, seguidos por el miércoles y el jueves los últimos dos grupos.

En las categorías de folclor y desfile presentarán un repertorio cien por ciento nacional con música de Mal País, La Solución, Gonín y Carlos Guzmán.

La banda comunal llevará la música costarricense hasta São Paulo, donde competirá en el torneo realizado en ese país sudamericano. La competencia representa una oportunidad para mostrar la música y cultura costarricense en un escenario internacional.

Erick Quesada, director de la banda, señaló que están sumamente contentos y entusiasmados por salir del país. Agregó que están convencidos de que todo el trabajo realizado se materializará de gran forma en Brasil y que los costarricenses se sentirán orgullosos.