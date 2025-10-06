Una crisis sanitaria preocupa a Brasil luego de que se confirmaran dos muertes y más de 200 casos bajo investigación por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, entre ellas la tradicional caipirinha.
Las autoridades indicaron que una red de falsificadores utilizó metanol una sustancia altamente tóxica para fabricar alcoholes ilegales. Al ingerirse, este compuesto se transforma en formaldehído y ácido fórmico, provocando ceguera, fallos renales, daño cerebral e incluso la muerte.
Casos en expansión
El epicentro se encuentra en San Pablo, pero ya se han detectado intoxicaciones en al menos siete estados del país, incluidos Bahía, Pernambuco y Minas Gerais.
Respuesta de las autoridades
La agencia reguladora Anvisa activó medidas de emergencia para frenar la crisis. Entre las acciones destacan:
- Importación urgente de fomepizol, antídoto contra intoxicaciones por metanol.
- Distribución de etanol farmacéutico como tratamiento alternativo.
- Inspecciones a bares, comercios y fábricas para detectar lotes contaminados.
- Cierre inmediato de locales sospechosos.
Recomendaciones a la población
El ministro de Salud, Alexandre Padilha, instó a evitar el consumo de bebidas alcohólicas destiladas cuya procedencia no esté verificada, especialmente las incoloras, que son más difíciles de identificar como adulteradas.
Con información de Infobae.