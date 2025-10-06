Una crisis sanitaria preocupa a Brasil luego de que se confirmaran dos muertes y más de 200 casos bajo investigación por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, entre ellas la tradicional caipirinha.

Metanol: un químico mortal

Las autoridades indicaron que una red de falsificadores utilizó metanol una sustancia altamente tóxica para fabricar alcoholes ilegales. Al ingerirse, este compuesto se transforma en formaldehído y ácido fórmico, provocando ceguera, fallos renales, daño cerebral e incluso la muerte.

Casos en expansión

El epicentro se encuentra en San Pablo, pero ya se han detectado intoxicaciones en al menos siete estados del país, incluidos Bahía, Pernambuco y Minas Gerais.

Respuesta de las autoridades

La agencia reguladora Anvisa activó medidas de emergencia para frenar la crisis. Entre las acciones destacan:

Importación urgente de fomepizol , antídoto contra intoxicaciones por metanol.

, antídoto contra intoxicaciones por metanol. Distribución de etanol farmacéutico como tratamiento alternativo.

como tratamiento alternativo. Inspecciones a bares, comercios y fábricas para detectar lotes contaminados.

Cierre inmediato de locales sospechosos.

Recomendaciones a la población

El ministro de Salud, Alexandre Padilha, instó a evitar el consumo de bebidas alcohólicas destiladas cuya procedencia no esté verificada, especialmente las incoloras, que son más difíciles de identificar como adulteradas.

Con información de Infobae.