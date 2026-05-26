¡2 jugadores! Federación separa más futbolistas de la convocatoria

La Federación Costarricense de Fútbol acaba de anunciar la salida de dos jugadores más de la convocatoria para los amistosos contra Colombia e Inglaterra.

Se trata de Kenneth Vargas y Warren Madrigal

¿Qué dice el comunicado?

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó que la decisión responde a lineamientos establecidos para todos los integrantes de las selecciones nacionales.

Además, reiteraron que la disciplina y el respeto a las normas son los pilares fundamentales en todas nuestras selecciones. Estos valores son parte esencial de la responsabilidad que implica representar al país.

Ellos se suman a Alejandro Bran, que fue separado en horas de la mañana luego de que se considerara que “no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo”.

De momento, las autoridades a cargo de la selección no confirman la convocatoria de jugadores quienes reemplazarán a los separados que se anunciaron hoy.

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