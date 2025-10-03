Las fallas en instalaciones eléctricas son la principal causa de incendios estructurales en el país, según las autoridades. Para enfrentar esta problemática, se han realizado 1800 inspecciones este año con el fin de verificar el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad. El objetivo es identificar riesgos y prevenir siniestros que pongan en peligro vidas humanas.

Estas revisiones técnicas buscan detectar instalaciones defectuosas, sobrecargas y conexiones irregulares que puedan generar cortocircuitos. Muchos de los sitios inspeccionados son cuarterías y edificios antiguos con sistemas eléctricos obsoletos.

La labor preventiva es clave para reducir la alta cifra de muertes por incendios en el 2025. El llamado a la población es a regularizar sus instalaciones y reportar condiciones peligrosas a las instituciones competentes.