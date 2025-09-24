El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica informó que atiende una emergencia en Heredia, en la que 17 menores de edad figuran como afectados tras la aplicación de un herbicida en un tomatal.

El hecho sucedió en San Isidro, Concepción, específicamente en la Escuela Santa Cecilia. El tomatal se ubica justo detrás del centro educativo.

Así lo informó Bomberos a través de su canal de difusión en la red social WhatsApp.

“Tenemos 17 menores afectados, los cuales están siendo atendidos por personal de Cruz Roja. Tenemos dos unidades de Bomberos en escena”, señala el comunicado.

Según el reporte de Bomberos, los menores presentaban problemas como mareos y náuseas. A continuación el video completo con las declaraciones: