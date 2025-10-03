El Hospital Nacional de Niños ha brindado atención médica a 16 menores de edad por posibles casos de abuso físico, según se informó en el noticiero.

Esta cifra evidencia una problemática social que requiere de la intervención coordinada del sistema de salud, las autoridades judiciales y los entes de protección.

Cada uno de estos casos activa protocolos especializados para evaluar la situación de los niños y determinar las acciones legales y de apoyo sicológico correspondientes, con el fin de garantizar su bienestar y seguridad.