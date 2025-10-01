Un total de 16 menores han recibido atención en el Hospital de Niños por sospecha de abuso físico, cuyos casos se investigan como presuntos maltratos infantiles, por lo que las autoridades analizan cada situación para determinar las causas y responsables.
Estos niños y adolescentes, que fueron atendidos en el centro médico, presentaban signos de agresión, lo que activó los protocolos para reportar y investigar estos hechos, los cuales son tratados con prioridad por las autoridades correspondientes.
La investigación de cada caso, que está a cargo de las instancias competentes, busca esclarecer las circunstancias de las agresiones, con el fin de proteger a los menores y aplicar la ley a los presuntos agresores, si se confirman los indicios de maltrato.