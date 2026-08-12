15 personas detenidas por robar de manera virtual millones de colones a sus víctimas

15 personas, entre ellas 11 hombres y cuatro mujeres, fueron detenidas por participar en la elaboración de páginas falsas y lograr robar de forma virtual millones de colones a sus víctimas, mediante sofisticadas estafas digitales que simulaban ser plataformas legítimas.

Los delincuentes creaban sitios web idénticos a los de entidades financieras y comerciales para engañar a los usuarios y obtener sus datos bancarios, sustrayendo grandes sumas de dinero de sus cuentas.

Adalid Medrano, experto en delitos informáticos, menciona que “los delincuentes están esperando con una página clonada, que ahora con inteligencia artificial es muy fácil de hacer”.

Las autoridades advierten a la población sobre los riesgos de proporcionar información personal en sitios no verificados.