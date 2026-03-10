14 detenidos tras 20 allanamientos para desarticular dos organizaciones

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un total de 14 personas fueron detenidas en 20 allanamientos ejecutados desde las 5 de la mañana en cinco provincias, como parte de las operaciones Venus 2.0 y Estrategia, que permitieron desarticular dos organizaciones dedicadas a la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico.

Entre los capturados figuran dos adultos mayores y la hija de Jonathan Álvarez, alias Gato, quien fue candidato a extradición a Estados Unidos y actualmente cumple condena en Costa Rica.

Las autoridades confirmaron que la droga era enviada a Hamburgo y Países Bajos oculta en troncos de madera, generando ganancias ilícitas que eran legalizadas mediante sociedades anónimas y empresas de fachada, incluyendo autobuses de lujo.

El caso Venus 2.0 movilizó 1.500 millones de colones, mientras que la organización de apellido Rojas, de estructura familiar, alcanzó los 4.500 millones, sumando más de 6.000 millones de colones entre ambos grupos, según el reporte del OIJ y el Ministerio Público.