1300 personas amanecieron en albergues por fuertes lluvias

El sector de Turrialba fue el más afectado.

Al menos 1300 personas amanecieron este martes en albergues en la provincia de Limón debido a los estragos causados por las fuertes lluvias que azotan la región.

Las inundaciones mantienen a decenas de familias en refugios temporales, donde permanecen a la espera de que las condiciones climáticas mejoren para poder retornar a sus hogares.

La emergencia también ha impedido que los trabajadores accedan a sus viviendas y a las compañías donde laboran, lo que les ha imposibilitado generar ingresos durante el fin de semana y el día de hoy.