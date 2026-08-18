1300 personas amanecieron en albergues por fuertes lluvias

Al menos 1300 personas amanecieron este martes en albergues en la provincia de Limón debido a los estragos causados por las fuertes lluvias que azotan la región.

Las inundaciones mantienen a decenas de familias en refugios temporales, donde permanecen a la espera de que las condiciones climáticas mejoren para poder retornar a sus hogares.

La emergencia también ha impedido que los trabajadores accedan a sus viviendas y a las compañías donde laboran, lo que les ha imposibilitado generar ingresos durante el fin de semana y el día de hoy.