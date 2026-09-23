Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Un total de 124 mil conductores aún deben el marchamo 2026, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades de tránsito.

La lista la encabezan los dueños de motos, quienes representan el mayor porcentaje de morosidad en el pago de este tributo.

En ese sentido, Sidney Viales Fallas, jefe de la Dirección de Seguros Obligatorios, hizo un llamado a todos los conductores morosos para que puedan cancelar el derecho de circulación antes del inicio del cobro de 2027.

“Se registran poco más de 124.000 derechos de circulación correspondientes al periodo 2026 que se encuentran pendientes de pago. La lista la encabezan los motociclistas, con un total de 59.253 derechos de circulación pendientes, seguidos por los vehículos particulares, que ascienden a 49.368”, precisó.

Los propietarios de vehículos particulares también figuran entre los deudores del marchamo correspondiente al presente año.