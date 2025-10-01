Doce costarricenses se encuentran en la lista de extraditables por estar ligados a delitos de tráfico internacional de drogas, ya que estos hombres están en distintos países, donde son buscados por su presunta vinculación con el narcotráfico a escala global, lo que mantiene las investigaciones activas.

La lista, que incluye a estos ciudadanos, los señala por su conexión con redes de tráfico de estupefacientes, las cuales operan a nivel internacional, por lo que las autoridades de varios países colaboran para su captura.

Estos individuos, cuyos casos son seguidos de cerca por los organismos de justicia, enfrentan procesos de extradición, lo que podría resultar en su traslado para ser juzgados por los delitos que se les imputan.