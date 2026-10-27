12 mil hogares más se encuentran en condición de pobreza

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Doce mil hogares más se encuentran en condición de pobreza, según los más recientes datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que ubican la cifra en 298 mil hogares y en 919 mil personas.

La Encuesta Nacional de Hogares 2026 revela que el porcentaje de hogares en pobreza es de 15,4%, con un aumento de 12.348 hogares entre 2025 y 2026, aunque en términos porcentuales la pobreza se mantiene muy similar al año anterior.

El indicador se calcula con el ingreso mensual y su capacidad para cubrir los alimentos de la canasta básica alimentaria; si el ingreso per cápita es inferior al valor requerido para obtener las calorías mínimas, el hogar se considera en pobreza extrema, y si lo supera, se revisa si alcanza el umbral de pobreza total.

En la zona urbana el porcentaje de hogares en pobreza es de 13,5%, mientras que en la rural se estima en 20,7%.

El INEC señala que muchas de estas familias enfrentan carencias en el acceso a internet, falta de un trabajo digno y ausencia de cotización al seguro de salud.

Asimismo, la entidad destaca que entre la población en pobreza existe una participación importante de personas en educación o fuera del mercado laboral por atender asuntos familiares, especialmente mujeres.