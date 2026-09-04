110 millones por fracción: Repase los detalles del sorteo acumulado para este viernes

Este viernes 4 de setiembre se realizará el gran sorteo del Premio Acumulado, que podría entregar una millonaria suma a los jugadores que acierten el número favorecido.

Si la bolita del acumulado sale esta noche, cada fracción premiada pagaría ₡110 millones.

El premio acumulado tiene un premio de ₡1,104 millones, distribuidos en dos emisiones de los chances.

En la tómbola principal quedan solo 19 bolitas.

¿Cuánto puede ganar?

Quienes tengan una fracción del número ganador podrán recibir esa cantidad si sale la bolita con la palabra ACUMULADO mientras que el monto total dependerá de la cantidad de fracciones que conformen el entero.

El sorteo de este viernes representa una nueva oportunidad para que el acumulado finalmente encuentre ganador después de varios sorteos sin que la bolita haya sido extraída.

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