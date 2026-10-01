11 ticos deportados de EE. UU. llegaron este jueves al país

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Un total de 11 ticos deportados de Estados Unidos llegaron este jueves al país por el Aeropuerto Juan Santamaría, donde familiares esperaron por horas.

Uno de los deportados, comenta que “además, ellos actuaban muy raro porque le hacían a uno exámenes, pero le aplicaban a uno muchas inyecciones que uno no sabía para qué eran”.

Asimismo, en el mismo vuelo llegó el cuerpo de Carlos Marchena, quien falleció bajo custodia del ICE según lo informado.

Por consiguiente, los 11 ticos deportados de Estados Unidos arribaron al Juan Santamaría junto con el cuerpo de Carlos Marchena.