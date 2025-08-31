Escrito por: Eduardo Troconis

En los últimos cinco años, cerca de 11.000 docentes costarricenses solicitaron ser reubicados en sus puestos debido a problemas de salud, según datos revelados en el décimo informe del Estado de la Educación.

El estudio señala que entre el 2020 y julio del 2024 se tramitaron 14.793 solicitudes de reubicación en el Ministerio de Educación Pública (MEP), de las cuales el 74% correspondió a personal docente.

Las principales causas de estas gestiones son de índole psiquiátrica (35,3%) y de ortopedia (15,4%), lo que refleja el impacto de las condiciones laborales en la salud física y mental del profesorado.

El informe también evidencia un aumento sostenido en las solicitudes: mientras en 2020 y 2021 se registraron unas 2.900 gestiones, en 2023 la cifra superó las 3.200. La situación es más crítica en 2024, pues de enero a julio ya se contabilizan cerca de 3.500 solicitudes, superando el total de todo el año anterior en apenas siete meses.

Los expertos advierten que este panorama afecta directamente la calidad educativa, pues el deterioro en las condiciones laborales del personal docente repercute en su desempeño en las aulas.