11 búnkeres narco siguen en pie por trabas judiciales

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Once búnkeres narco siguen en pie por trabas judiciales, y la Policía Municipal destruyó uno de ellos en Sagrada Familia este viernes, según el informe policial en el territorio nacional.

Los búnkeres que continúan en pie mueven millones de colones con la venta de drogas en San José, y su permanencia se atribuye a trabas judiciales en la capital costarricense hasta el momento.

La información disponible no precisa cuántos de esos búnkeres han sido desmantelados ni cuáles son las trabas judiciales que impiden su destrucción en el país hasta el cierre del informe.