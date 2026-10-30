100 familias pagaron durante 25 años cuotas para un proyecto de vivienda que nunca existió

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Cien familias de Guararí han pagado durante 25 años cuotas para ingresar a un proyecto de vivienda que nunca existió, lo que dejó sin techo a decenas de personas.

El caso, calificado como proyecto fantasma, fue informado desde Heredia y representa una situación que afectó a las familias durante más de dos décadas.

Los afectados esperaron mucho tiempo por un terreno que finalmente no se concretó, mientras la historia del proyecto inmobiliario irregular sorprendió a la comunidad.

Ericka Cordero, una de las denunciantes, asegura que “ellos siempre nos engañaron que iban al banco, que iban a reuniones, que esto iba bien, que las casas ya iban a salir”.