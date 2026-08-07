10 traficantes de drogas y con amplio historial delictivo fueron detenidos por la PCD

Diez presuntos traficantes de droga, todos con amplio historial delictivo, fueron detenidos por la policía en una operación que desarticuló un grupo de narcomenudeo que operaba en las afueras de un centro infantil y un colegio técnico profesional en Nambarientes.

Las autoridades policiales, a través de la unidad de control de drogas, ejecutaron el operativo en las primeras horas de la mañana luego de detectar actividades ilícitas cerca de estas instituciones educativas.

El accionar del grupo delincuencial representa un riesgo mayor para las familias y la comunidad estudiantil. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.