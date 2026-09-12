10 personas fueron arrastradas por cabeza de agua

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

Aparentemente 10 personas fueron arrastradas por una cabeza de agua según la última comunicación de la Cruz Roja. Emergencia se presentó en el sector de la catarata del Parque Nacional Rincón de la Vieja, en Curubandé de Liberia, Guanacaste.

Detalle

Alrededor de 10 personas habrían sido arrastradas por una una fuente de agua.

“De momento, se desconoce su condición y paradero”, añade la Cruz Roja.

Atención por las personas que fueron arrastradas por cabeza de agua

Cuatro unidades de rescate se desplazan al sitio para atender la emergencia.

Información en desarrollo.

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