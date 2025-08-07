Un estudio revela que una de cada tres mujeres en Costa Rica enfrenta limitaciones económicas para adquirir productos de higiene menstrual como toallas sanitarias, pese a la Ley 21.561 promovida por la diputada del PAC, Patricia Mora Castellanos, que busca garantizar acceso gratuito en poblaciones vulnerables.

La normativa, aprobada hace dos años, aún no logra implementarse plenamente en centros educativos y cárceles debido a fallas en distribución y presupuesto, según reconoce el Ministerio de Salud.

Esta brecha afecta derechos fundamentales de salud y dignidad, especialmente en zonas rurales con altos índices de pobreza.