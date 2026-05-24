¡₡600 mil colones podrían ser suyos este domingo en Conexión!

Este domingo 24 de mayo, el programa Conexión pondrá a prueba a sus televidentes con un nuevo reto en vivo que podría convertir a una persona en la ganadora de un acumulado de ₡600 mil colones.

La dinámica será anunciada a las 7:30 de la noche durante la transmisión del programa por Canal 6, por lo que quienes deseen participar deberán mantenerse atentos a la pantalla.

Invitados especiales llegarán al programa

La edición de este domingo contará además con la participación especial de los presentadores de Giros: Charlyn López, Rafa Pérez, Diego Vargas y Maricris Rodríguez.

Ellos se enfrentarán a los panelistas de Conexión en diferentes retos y dinámicas cargadas de entretenimiento.

Diversión para toda la familia

La producción promete una noche llena de juegos, sorpresas y momentos divertidos para toda la familia.

Además de disfrutar del programa, quienes sigan la transmisión tendrán la oportunidad de participar por el premio acumulado de ₡600 mil colones.